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Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki Marmara ve Ege'yi salladı

İstanbul’da merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki  meydana geldi. Deprem, Marmara ve Ege bölgesindeki illerde etkili şekilde hissedildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 15:10
Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı

İstanbul, bugün saatler 13.59'u gösterdiğinde, orta büyüklükte bir depremle sallandı. Büyük paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. İnternet kesildi, herkes yakınlarını aramak için telefonlara sarılınca operatörler kilitlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı bir süre sonra depremin büyüklüğünü 5.8, merkez üssünü ise Marmara Denizi'nde Silivri'nin 21.68 kilometre açığı olarak açıkladı. Derinliği 6.99 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğünü ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 6 olarak açıkladı.

35 DAKİKADA 13 ARTÇI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 14.08 ile 14.34 arasında en büyüğü 4.1 olan artçı sarsıntılardan 8'inin merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi olurken, 4'ü Tekirdağ Marmaraereğlisi, 1'i de Yalova-Çınarçık'ta kaydedildi. Depremler, İstanbul'un yanı sıra Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Kocaeli'nde de hissedildi.

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Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem Marmara ve Ege'yi salladı
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