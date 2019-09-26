Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Depremin şiddeti de açıklandı...

: 'da bir daha! Depremin şiddeti de açıklandı...

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 'da bir daha yaşandı. Saat 05:55'te gerçekleşen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından 3.2 olarak açıklandı. Dün gece de İstanbul'da 3.9 şiddetinde bir deprem olmuştu. Son dakika bilgileri üst üste geliyor...

Giriş Tarihi: 27.9.2019 06:42 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 06:47
Son Dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Depremin şiddeti de açıklandı...

Dün öğle saatlerinde yaşanan 6.0 şiddetindeki depremden sonra onlarca artçı sarsıntı kendini gösterdi. İstanbul'un Bahçelievler, Esenler, Beylikdüzü, Avcılar gibi illerinde bazı vatandaşlar geceyi parklarda ve deprem toplanma alanlarında geçirdi. Bu sabah saat 05:55'te İstanbul'da 3.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Bugün saat 05:55'teki depremin enlemi 40.8598, boylamı 28.2847; derinliği 7.8 şiddeti ise 3.2 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Marmara Denizi açıklandı.

Daha büyük deprem mi geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Depremin şiddeti de açıklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN