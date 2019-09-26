Son Dakika: İstanbul'da bir deprem daha! Depremin şiddeti de açıklandı...

Dün öğle saatlerinde yaşanan 6.0 şiddetindeki depremden sonra onlarca artçı sarsıntı kendini gösterdi. İstanbul'un Bahçelievler, Esenler, Beylikdüzü, Avcılar gibi illerinde bazı vatandaşlar geceyi parklarda ve deprem toplanma alanlarında geçirdi. Bu sabah saat 05:55'te İstanbul'da 3.2 şiddetinde bir deprem daha yaşandı!

Bugün saat 05:55'teki depremin enlemi 40.8598, boylamı 28.2847; derinliği 7.8 şiddeti ise 3.2 olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Marmara Denizi açıklandı.

Daha büyük deprem mi geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi

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