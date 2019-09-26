Son dakika: Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! AFAD ve Kandilli son depremler bilgisi

AFAD ve Kandilli tarafından gelen son dakika bilgilerine göre, Marmara Denizi merkezli Silivri açıklarında saat 10.32'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Silivri'den hissedilen depremin derinliğini 7.78 km olarak duyururken 3.6 büyüklüğünde olduğu bilgisini paylaştı.

KANDİLLİ DUYURDU: SİLİVRİ DEPREMİ 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise, Silivri açıklarında gerçekleşen depremin 3.7 büyüklüğünde ve Marmara Denizi'nin 8.7 km derinlikte gerçekleştiğini son dakika olarak duyurdu.

DERİNLİĞİ OLDUKÇA YAKIN!

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün gerçekleşen depreme yakın bir noktada gerçekleşen sarsıntının derinliği ise oldukça yakın kaydedildi. İstanbulluları korkutan depremin yerin 8.7 km derinliğinde olduğu belirtildi. Uzmanlar bu derinliğin yakın olduğuna dikkat çekerken sarsıntıların devam edebileceğini ancak 4'ün üzerine çıkmasının zor olduğunu belirtti.

AFAD SON DEPREMLER