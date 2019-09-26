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’den ‘Barış için spor ödülleri’ projesine imza

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
THY’den ‘Barış için spor ödülleri’ projesine imza
Türk Hava Yolları (THY) ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC ) önemli bir işbirliğine imza attı. Ortak hayata geçirilecek 'Barış için Spor Ödülleri' projesiyle sporun birleştirici etkisinden yola çıkılarak birçok küresel konuya dünya kamuoyunun dikkati çekilecek. New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos katıldı. Yapılan anlaşmayla THY, BM'nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' çerçevesinde medeniyetler arası uyum yaratmak, köprü kurmak ve uzlaşma sağlamak şeklinde belirleyen UNAOC ile dünya kamuoyunun dikkatini küresel bir misyona çekmeyi hedefliyor. Aycı, "Barış için Spor Ödülleri" projesi, hedeflediği küresel ilginin çok daha fazlasını temin edip, evrenin sorunlarına karşı dünya kamuoyundaki toplumsal bilinci ve farkındalığı artıracaktır" dedi.
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THY’den ‘Barış için spor ödülleri’ projesine imza
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