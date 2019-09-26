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'dan son dakika açıklaması! Türk Telekom çekmeye başladı mı?

Dün saat 13:59'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar operatörlerlerin çekmemesi yüzünden ailelerine ve sevdiklerine ulaşamadı. Daha sonra diğer operatörler normale dönse de operatörü bu sabah saatlerine kadar çekmedi. Şebekenin olmadığı Türk Telekom da hem arama yapılamadı hem de internet üzerinden iletişim sağlanamadı. Türk Telekom yaşanan bu gelişmelerden sonra son dakika açıklaması paylaştı...

Giriş Tarihi: 27.9.2019 07:00
Türk Telekom'dan son dakika deprem açıklaması! Türk Telekom çekmeye başladı mı?

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden Türk Telekom operatörüne karşı tepkilerini dile getirdi. Hiçbir baz istasyonu zarar görmeden, yıkılan bir alan olmadan sadece yoğunluk yüzünden bu şekilde problem yaşayan Türk Telekom'un yaptığı açıklama sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olarak dikkat çekiyor. İşte son dakika açıklaması...

"Abonelerimize daha iyi hizmet vermek için teknoloji altyapımızı yenileme çalışmaları devam ederken, 26.09.2019 saat 14:00'de İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.

Yaşanan deprem sonrasında sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşanmıştır.

Sorun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilemiş olup sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerimizde bir sorun oluşmamıştır.

Uzman ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu abonelerimizin büyük bir bölümünün iletişimi normalleşmiştir. Kısa bir süre sonra tüm abonelerimiz normal hizmetlerini almaya başlayacaktır.

Yaşanan bu aksaklık nedeniyle üzüntülerimizi belirtir, süreçten etkilenen tüm abonelerimizden özür dileriz."

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Türk Telekom'dan son dakika deprem açıklaması! Türk Telekom çekmeye başladı mı?
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