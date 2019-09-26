Türkiye’ye tehdit savuran DEAŞ’lı tutuklandı

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Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden tehdit içerikli yazılar ve bıçak fotoğrafı paylaştığı ileri sürülen DEAŞ üyesi Barış Ç. tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından, Arapça yazılar ve Türkçe "Yakında", "Adana" ve "İntikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hesabın, DEAŞ adına Adana'da faaliyet gösteren bir grubun eski emiri olduğu ve 2015'te kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışırken Gaziantep'te yakalanan Barış Ç. (22) olduğunu belirledi. Barış Ç., Seyhan'da yakalandı. Zanlı, 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör propagandası yapmak' ve 'örgütsen faaliyetlerde bulunmak' suçlarından tutuklandı.