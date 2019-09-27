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Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar!

, ile mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Gül, Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:24
Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ ile mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları;

"RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞAN ÇIKAR ODAKLARININ DA ÇOK İYİ FARKINDADIR"

"Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın."

"İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz."

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Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklamalar!
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