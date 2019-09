Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasına övgü yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Her daim mazlumun yanında saf tutmasıyla bilinen ve dünyada haksızlığa uğrayan her bir insanın hakkını cesaretle savunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 74. Birleşmiş Milletler toplantısındaki duruşuyla takdir topladı. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Erdoğan'ın Kudüs konusunu insani açıdan ele alarak işgal güçlerinin uygulamaları hakkında bilgi vermesinden gurur duyduklarını söyledi. Mustafa, Erdoğan'ın konuşmasında harita kullanmasının coğrafyada meydana gelen değişiklikleri gözler önüne sermesindeki etkisine değinerek, "İsrail sınırlarının nerede olduğu sorusu iyi yerleştirilmiş ve doğru bir soru. Halkımız, her zamanki gibi cesaretle konuşan ve Dünya önünde Filistin halkına verdiği mesajı sunan Erdoğan'a teşekkürlerini ve şükranlarını ifade ediyor" ifadelerini kullandı. Mustafa, Başkan Erdoğan ve Türk halkına destekleri için teşekkür etti.Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de Başkan Erdoğan'ın "Azad Keşmir açık hava hapishanesine döndü. Buradaki insanlar mahkum konumda. Yarın ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden ben düşünemiyorum, anlamak ve anlatmak istemiyorum" şeklindeki değerlendirmesine ilişkin, "Pakistan Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın Keşmir hakkındaki mesajlarını memnuniyetle karşılamıştır. Keşmir üzerine İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubunun bir üyesi olarak Türkiye'nin rolü tartışılmaz. Türk halkının ve liderinin desteklerine minnettarız" dedi.