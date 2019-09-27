Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında 5.8'lik depremi hakkında açıklamalarda bulunuyor

Giriş Tarihi: 27.9.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 18:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay canlı yayında 5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesinden sonra ileriye dönük çalışmalarımızı fırsata çevirdik ve tüm kurumlarımızı görevlendirdik. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; Türkiye'de olası bir depreme karşı yıllardır yaptığımız çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğudur. Bu sistem dünyaya örnek bir sistemdir. Avrupa Birliği'de dahil dünyanın en entegre sistemini kurmuş bulunmaktayız. AFAD düğmeye bastığı anda 28 çalışma grubu aynı anda harekete geçecektir.

- Arama kurtarma ekipleri mahalle mahalle gerevli. Ulaşım havadan denizden karadan yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN