Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstanbul depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay canlı yayında 5.8'lik İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesinden sonra ileriye dönük çalışmalarımızı fırsata çevirdik ve tüm kurumlarımızı görevlendirdik. Yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; Türkiye'de olası bir depreme karşı yıllardır yaptığımız çalışmaların ne kadar sağlıklı olduğudur. Bu sistem dünyaya örnek bir sistemdir. Avrupa Birliği'de dahil dünyanın en entegre sistemini kurmuş bulunmaktayız. AFAD düğmeye bastığı anda 28 çalışma grubu aynı anda harekete geçecektir.

- Arama kurtarma ekipleri mahalle mahalle gerevli. Ulaşım havadan denizden karadan yapılacaktır.