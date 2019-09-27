‘Depremi bile fırsata çevirmek isteyenler var’

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde depremle ilgili açıklamalarda bulundu.Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5.8 olarak ölçüldü. Artçılar, devamı mümkün olan bir durum" dedi. Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweet'te 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil 172 ihbar almış durumdayız. Toplanma alanlarına baktığımızda 98 spor tesisi açık alanımız, 7 bin 60 okul bahçemiz, 2 bin 864 park, bahçe ve meydanımız bulunmakta. Barınma için İstanbul'daki kamu binalarımızın yüzde 92'sinin büyük ölçekli bir depreme hazır hale getirildiğini gösteriyor elimizdeki bilgiler."