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merkezli operasyonu! 11 zanlı adliyede

merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 10:04
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu! 11 zanlı adliyede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddiasıyla 24 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan ve KHK ile meslekten ihraç edilen üçüncü sınıf emniyet müdürü Abdülkadir Ü, emniyet amiri Ahmet D, komiserler Abdülkadir K, Fatih Mehmet D, Mecit B, Mehmet E, Mehmet Ö, Salih Ö, Bülent T, komiser yardımcıları Ahmet Şevki D. ile Emine G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Adalet Sarayı'na götürüldü.

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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu! 11 zanlı adliyede
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