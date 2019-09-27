Esra’yı 14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

PKK'nın 14 yaşındayken kaçırıp dağa çıkardığı Mardin Dargeçitli Esra'nın geçen Ağustos'ta 18 yaşındayken infaz edildiği ortaya çıktı. PKK'lıların 'Askeri operasyonda öldü' diye duyurduğu genç kızı infaz ettiği telsiz konuşmalarına yansıdı.



ÇEŞME BAŞINDAYDI

PKK, Mardinli Esra Arslan'ı henüz 14 yaşında iken köy çeşmesinde su doldururken kaçırmıştı. Esra, Mardin'in Dargeçit ilçesi Kısmetli köyünde 2015'te PKK'lı bir grup tarafından Kandil'e götürüldü. Eline silah verilen küçük kızın gözyaşları hiç dinmedi. Geçen yıl Mart ayında sınır hattındaki güvenlik güçlerine teslim olan Z.A.İ. adlı kadın terörist, çocuk terörist Esra Arslan'la ilgili şunları söyledi:



Esra Arslan'ın örgüt tarafından infaz edilmeden önceki görüntüsü....



SİLAHI BİLE TAŞIYAMIYORDU

"Zap Kampındaki grup içinde birlikteydik. Sık sık ağlarken görüyordum. Kaleşnikof silahı bile taşıyamayacak kadar zayıf ve güçsüzdü. Oyun çocuğuydu. İyi arkadaş olmuştuk. Ben kandırılarak o ise kaçırılarak Kandil cehennemine götürülmüştü. İkimizin de kaderi aynıydı. Bana gerçek isminin Esra Arslan olduğunu söylemişti. Sürekli ağlıyordu. 'Nasıl geldin buralara, niye ağlıyorsun sık sık?' diye sorduğumda 'Kaçırılıp getirildim. Fotoğraflarımı çekerken zorla gülmemi istiyorlar' demişti. Onunla kaçış planı yaptık. Beni başka gruba yollayınca kaçamadık. Esra'nın ağlaması gözümün önünden hiç gitmiyor."



KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

PKK, yine yalana başvurup, 'Sozda Kerboran' kod adlı Esra Arslan'ın geçen 8 Ağustos'ta 3 arkadaşıyla birlikte Hakurk'ta TSK'nın hava operasyonunda öldüğünü duyurdu. Gerçek ise 9 gün önce Irak-Türkiye sınır hattında 2 terörist arasında geçen telsiz konuşmasında ortaya çıktı. 'Cesur Cudi' telsiz kodunu kullanan teröristin, 'Azad Gever' telsiz kodunu kullanan teröriste "Senin hemşerin Sozda Kerboran vardı ya. Onu kaçmaya çalışırken yakalayıp, cezasını kesmişler" dediği tespit edildi.

Evlat nöbeti devam ediyor: "Oğlumu HDP kaçırmış PKK'ya vermiş".