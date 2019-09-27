EYP patlamasında ölen Yusuf Kurt toprağa verildi

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Mardin'de, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Süryani Yusuf Kurt, törenle toprağa verildi.9 çocuk babası Midyatlı Süryani asıllı vatandaş Yusuf Kurt için Mor Abrohom Manastırı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Midyat Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropolit Samuel Aktaş, Yusuf Kurt'un ailesi ve yakınları katıldı. Kurt'un tabutu Türk bayrağına sarıldı. Manastırda metropolit Samuel Aktaş'ın yönettiği dini törenin tamamlanmasıyla Yusuf Kurt, götürüldüğü Süryani mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında Kurt'un eşi Diana Kurt ve annesi Şime Kurt, uzun süre gözyaşı döktü. Vali Yaman ve beraberindekiler, Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, Türk bayrağı verdi.Yusuf Kurt, 22 Eylül tarihinde Nusaybin'de arazisindeki fotokapanı düzeltmek isterken, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.SABAH