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'den 1 avukat ve 3 ihraç komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi

'da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) operasyonunda gözaltına alınan 1'i avukat, 3'ü meslekten ihraç komiser yardımcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 10:45
FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi

"2011 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı" sorularının FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak "silahlı terör örgütü üyeliği", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 avukat, 1 özel okul öğretmeni ve 3 ihraç komiser yardımcısı olmak üzere 5 kişi Samsun, Ankara, Sinop ve Çorum illerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Avukat Ö.M.E. ile eski komiser yardımcıları A.T., O.Ç. ve N.H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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FETÖ'den 1 avukat ve 3 ihraç komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi
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