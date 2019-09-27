Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ darbe girişiminin Çatı Davası olarak bilinen Genelkurmay davasına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan sözde "Yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanıklı davanın gerekçesinde, darbe girişimi talimatının Pensilvanya'da bulunan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen tarafından bizzat verildiği kaydedildi. Gerekçede, darbe girişiminin başarılı olmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derdest edilmesine bağlı olduğu aktarıldı.