Hak-İş'ten BM konuşması için Erdoğan'a tebrik mektubu

Arslan, mektubunda, Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla Libya, Yemen, Katar, İran, Mısır, Karabağ, Keşmir, Myanmar ve Afganistan'daki insan hakları ihlalleri, işgaller veya ekonomik yaptırımlara işaret ederek tüm mazlumlarının feryadını haykıran gür ve vicdani bir ses olduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın Filistin davasıyla ilgili samimiyet ve kararlılığının mazlum Filistin halkı için önemli bir destek olduğunu belirten Arslan, mektubunda şunları kaydetti:

"Israrla üzerinde durduğunuz 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminiz, artık tüm mazlum milletlerin ümidi, mücadelesinde bir mihenk taşı ve mottosu olmuştur. Bugüne kadar, uluslararası bütün platformlarda Filistin davasını sahiplendiniz. Gazze'de yaşanan dramı, İsrail Devletinin işgal ettiği topraklarda yapmış olduğu katliam ve zulümleri çekinmeden dile getirdiniz. Özellikle, İsviçre'nin Davos kasabasında 29 Ocak 2009'da Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen 'Gazze: Ortadoğu'da Barış Modeli' başlıklı panelde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanına karşı yapmış olduğunuz 'One Minute' çıkışınız haksızlığa karşı haykırışın bir sembolü olmuştur. Bu çıkışınızla bütün dünyanın gözü önünde İsrail Devleti'nin yapmış olduğu zulmü ve katliamları dile getirmiştiniz."

- "İradeniz karşısında İsrail özür dilemek zorunda kaldı"

Mektubunda, İsrail tarafından Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıya da değinen Arslan, Erdoğan'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Mavi Marmara gemisine İsrail askeri güçlerinin saldırması olayında, şehitler, yaralananlar ve alıkonulan yardım gönüllülerini 24 saat içerisinde ülkemize getirtmeniz ve İsrail Devletine ilişkilerimizin normalleşmesi için İsrail'in özür dilemesi, tazminat ödemesi, Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılması konularındaki kararlı tutumunuz ve iradeniz karşısında İsrail Devleti tarihinde ilk kez özür dilemek zorunda kalmıştır. Gazze'de 2 milyona yakın Filistinli adeta bir açık hava hapishanesinde yaşam mücadelesi vermekte. Gazze halkının yüzde 72'si açlık sınırında yaşamaktadır, bunlardan yüzde 65'i ise çocuklardan oluşmaktadır. Çocukların yüzde 10'u fiziksel olarak gelişememektedir. Gençler arasında işsizlik ise yüzde 65 civarındadır. BM bu durumu 'katlanılamaz' olarak tarif etmektedir. Zatıalinizin hem BM Genel Kurulu'nda ifade ettiğiniz hem de İsrail Devletine sunmuş olduğunuz 'Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ambargonun kaldırılması' şartı Filistin'de yaşanan dram ve zulmü biraz olsun hafifletecektir."

- "İsrail'in kötü tutumu teyit edildi"

Mahmut Arslan, 45 ülkeden 120'ye yakın konfederasyon ve meslek örgütlerinden oluşan "Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği"nin başkanlığını yaptığını vurguladığı mektubunda şu bilgilere yer verdi:

"Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak, Filistin'deki işgali ve insan hakları ihlallerini bütün platformlarda duyuruyoruz. 2018'de Cenevre'deki BM binası önündeki Kırık Sandalye Meydanı'nda ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimini ve İsrail İşgalini protesto ettik. Birliğimiz üyeleri ile beraber yapmış olduğumuz Lübnan temaslarında, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri başta olmak üzere Lübnan protokolü ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Lübnan Filistin sınırında, İsrail'i protesto eylemi düzenledik. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli esirlere uygulanan insanlık dışı muamelelere dikkat çekmek ve bu konuda inisiyatif almaları için bir mektup yazdık. Bu mektubumuza Sayın Guterres'ten konfederasyonumuza gelen teşekkür ve destek yazısında İsrail'in kötü tutumu teyit edilmiştir."

- "Kudüs Konferansına teşrifleriniz çalışmalarımıza güç verecek"

Mektubunda, Kudüs ve Filistin meselesine ilişkin yurt dışındaki eylem ve faaliyetlerinin yanında, yurt içerisinde de düzenledikleri etkinliklerle konuyu hep gündemde tuttuklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma girişimini protesto ettik. STK'lerle beraber Ankara Anadolu Meydanı'nda büyük bir miting düzenledik. Hak-İş olarak, ABD Elçiliğine siyah çelenk bıraktık. Hak-İş bünyesinde kurmuş olduğumuz 'Hak-İş Kudüs Komitesi' aracılığı ile de illerimizde, 'Kudüs için Ayaktayız, Filistin İçin Buradayız' toplantıları düzenlemekteyiz. Bu toplantılarımıza Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi de katılmaktadır. Bu etkinliklerimizde, zatıalinizin BM konuşmasında da ifade ettiğiniz gibi '1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, topraklarını geri almış, bağımsız bir Filistin devletinin bir an önce kurulması' için farkındalık oluşturmak ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışma halinde olmayı amaçlamaktayız."

Arslan, Hak-İş'in ev sahipliğinde 22 Ekim'de "Kudüs İçin Hep Birlikte" temasıyla 3. Uluslararası Kudüs Konferansı'nı düzenleyeceklerini belirttiği mektubunda, "3. Uluslararası Kudüs Konferansı'na teşrifleriniz, çalışmalarımıza büyük bir güç verecektir. Dünya mazlumlarının yüreklerini serinleten, dünyanın adil geleceğini içeren kodları ortaya koyan cesur konuşmanızdan dolayı bir kez daha içtenlikle tebriklerimizi arz ederiz." ifadelerini kullandı.