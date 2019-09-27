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'de terörle mücadele

'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 mağarada yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 12:08

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlimiz Yüksekova ilçesi Çobanpınar mevkisinde icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan 3 şahıs gözaltına alınmış olup, bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 5 mağara içinde yapılan aramada 3 büyük tüp, 24 büyük pil bloku, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 10 metre kablo, jelikan bidonlara gizlenmiş çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

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Hakkari'de terörle mücadele
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