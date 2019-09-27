HSK’dan seçim soruşturması: O hakimler ifade verecek

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Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 31 Mart yerel seçiminin ardından 298 Sayılı Seçim Kanunu'na aykırı olarak oy sayımını durduran eski hakim İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal ve üye hakimler Fatma Nigar Uçar ile Nihal Koç hakkında soruşturma başlattı. HSK, 3 ismin de ifadesini alacak. Hakimlerin, adliyeye girişlerinden 5 dakika sonra gelen CHP'lilerle aralarındaki telefon görüşmesi ile kamera görüntüleri de incelenecek. SABAH o görüntüleri yayınlamıştı. Eski İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve eski İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı olan Gürdal, İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi ve İstanbul İl Seçim Kurulu Üyesi olan Uçar ile İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı ve İstanbul İl Seçim Kurulu Üyesi olan Koç'un 298 Sayılı Seçim Kanunu'nun 100. maddesinde yer alan "Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikayet ve itirazlar işi durdurmaz" hükmünü açıkça ihlal ettiği ifade ediliyor.