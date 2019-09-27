İBB’li işçilerin eylemi 30’uncu güne girdi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki eylemi hız kesmeden devam ediyor. İBB iştiraklerindeki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı protesto 3o'uncu gününe girdi. İşçiler, ellerindeki dövizlerle 'Yılgınlık yok direniş var', 'Emekçiler burada başkan nerede?' ve 'Tencere tava çalanlar davuldan rahatsız oldular' sloganları attı. Eyleme katılan Mahmut İncek, "Ekmeğimizin peşindeyiz. Bu nedenle ekmek mücadelesi veriyoruz. 'Kimsenin işine son vermeyeceğim' demişti. Biz hiç kimse değil miyiz?" dedi. İşçilerden Mehmet Akgül ise, "İstanbulumuzda bir deprem meydana geldi. Allah daha beterinden şehrimizi ve memleketimizi korusun. İstanbul'daki vatandaşlarımıza da İBB mağdurları olarak geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.Yerel seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP belediye başkan adayları, kameralar önünde hiçbir işçiye dokunulmayacağını, hatta asgari ücretin üstünde maaş verileceğini vaad etti. Ancak, AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde binlerce işçi kıyımı yaşandı. Şimdi de çalışanlar mağdur edilmeye başlandı. CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin işçilerinin maaşlarını ödemediği orta çıktı. SABAH gazetesine konuşan belediye çalışanı E.D, "Mali hizmetler müdürü 'Kasa tam takır para yoktur. O yüzden size verdiğimiz yarı maaşla idare edin' dedi. Yani resmen kasayı soymuşlar, yemişler de yemişler, çalışanların dahi maaşını veremiyorlar" diye konuştu.