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İncirlik Hava Üssü'nde '' gözaltısı

'da, terör örgütü /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı '' kullandığı tespit edilen işçi Abdulcabbar G. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:13
İncirlik Hava Üssü'nde 'ByLock' gözaltısı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmada, İncirlik Üssü'nde pist ve bina inşaat bakım-onarım bölümünde çalışan mühendis Abdulcabbar G.'nin (35) telefonunda terör örgütü FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'un kurulu olduğunu tespit etti.

Bu tespit üzerine polis, İncirlik Üssü'ne giderek zanlıyı gözaltına aldı. Emniyete getirilen ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

20 İLDE OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 20 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü ve sabit kontörlü hatları kullandıkları tespit edildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

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