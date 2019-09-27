Kızıma gelinlik giydirmek istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da kaçırılan evlatlarını PKK'nın elinden alabilmek amacıyla 3 Eylül'den bu yana HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere bir aile daha katıldı. Oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce Batman'da kaybolan oğlu Azat Çak için gelen Zehra Çak ile 46 oldu. HDP ve PKK destekçilerinin, nöbet tutan annelere yönelik "Sizi birileri para vererek buraya gönderdi" iftirasına anneler tepki gösterdi. Anneler, "Çocuklarımızı bizden kopararak ölüme götürenler çirkin iftiralarda bulunuyor. Çocuklarımızı getirin biz size para verelim" dedi. İstanbul Esenyurt'ta, 2014'te tekstil fabrikasında çalışırken PKK'nın kaçırdığı kızı Yasemin (21) için oturma eyleminde olan Yıldız Ballı, evladının gömleğini göstererek "Kızımın kokusu var bunda. Vicdanı olmayan bu hasreti anlayamaz. Ben bunu yastık diye kullanıyorum. Ona gelinlik giydirmek istiyorum" dedi.İstanbul'da, 2014'te 14 yaşındayken kaçırılan Tuncay Bingöl'ün annesi Fatma Bingöl, "Evlatlarımız için başımızı koyduk bu yola, asla vazgeçmeyeceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar, bizim gibi nice analar var, hepsi çıkıp gelsinler artık. Güçlerini toplasınlar, korkmasınlar kimseden. Biz kimsenin kapısında dilenmeye ve ekmek istemeye gelmedik, biz ciğerimizi istemeye geldik. Onlara da çıkıp gelsinler ve yanımızda olsunlar" diye konuştu. Öte yandan Muş'un Bidri ve Elmani aşiretlerinin liderleri ile Tunceli Memur-Sen başkanı Bülent Kar ve sendika üyeleri dün annelere destek ziyaretinde bulundu.