Son dakika haberi: Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında 2 F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

MÜTEAKİP GÜNLERDE BÖLGEDE UÇUŞLARA DEVAM EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek." açıklamasında bulundu.

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PJLL4BE9I6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2019