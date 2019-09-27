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Son dakika haberi: kapsamında 2 F-16 Suriye hava sahasında uçtu

kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 13:40
Son dakika haberi: Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında 2 F-16 Suriye hava sahasında uçtu

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

MÜTEAKİP GÜNLERDE BÖLGEDE UÇUŞLARA DEVAM EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda beşinci uçuş görevi icra edildi. Müteakip günlerde bölgede uçuşlara devam edilecek." açıklamasında bulundu.

Son dakika: F-16'lar Suriye sahasında
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Son dakika haberi: Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında 2 F-16 Suriye hava sahasında uçtu
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