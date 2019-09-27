Terörün köküne ‘kıran’ girdi

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurtiçi ve yurtdışında operasyonlar sürerken, 17 Ağustos 2019'da Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin illeri kırsalında başlatılan Kıran operasyonunda yeni aşamaya geçildi.

İçişleri Bakanlığı, 25 Eylül'den itibaren "Kıran 4" operasyonunun başladığını duyurdu.

Kars-Ağrı-Iğdır illerinde başlatılan operasyona bin 125 personel ve 75 timin katıldığı öğrenildi.

Operasyon İçişleri Bakanlığı koordinesinde; jandarma ve polis özel harekât birlikleri ile güvenlik korucuları ile birlikte yürütüyor.

Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi

HANGİ OPERASYON NEREDE

KIRAN-1: 17 Ağustos'ta Hakkari, Şırnak ve Van kırsalında başlatıldı.

KIRAN-2: 27 Ağustos'ta başladı. Batman, Şırnak ve Mardin illerinin kırsalını kapsayan operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

KIRAN-3: 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başlatıldı.

KIRAN-4: 25 Eylül'de Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında başlatıldı.



72 SAATTE 56 TERÖRİST ETKİSİZ

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan iç güvenlik ile sınır ötesindeki operasyonlar devam ederken, son 72 saatte Kıran ve Pençe harekâtında teröristlere son dönemlerin en ağır darbesi indirildi. Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin, Diyarbakır, Muş ile Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgesindeki operasyonlarda, 56 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hakkari'nin Derecik bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerle önceki gün çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan (24), Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, dün tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.