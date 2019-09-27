Ümraniye’de drift teröründe flaş gelişme

İstanbul Ümraniye'de lüks otomobilli bir maganda güpegündüz cadde üzerinde dakikalarca drift yapmış, ortalığı dumana boğmuştu.

İhbar üzerine 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' konusu ile ilgili harekete geçen İstanbul Emniyeti Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde yer alan ve bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 28 yaşındaki Tayfun Ali A. isimli şüpheli drift yaptığı Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şahsa 5 bin 2 lira idari para cezası kesilirken sürücü belgesine de 60 gün süre ile el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçundan işlem yapılması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.