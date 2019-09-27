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operasyonu: 14 gözaltı

'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 14 kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:17
Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; R.T.Ö., E.O., M.A., S.Ş., Ü.K., S.I., Ş.A., Y.Ç., A.B., E.G., Y.H., O.K., M.D. ve İ.E. yakalandı. Şahısların yapılan üst ve oto aramalarında; 1,88 gram Metamfetamin, 2,60 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 12,26 gram Esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şahsa, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Firar olarak aranan Y.Y. de kıskıvrak yakalandı.
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Uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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