Yaşı küçük şüpheli tutuklandı

Bartın'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan Evliya Çelebi Camisi'nin imamının cami içerisindeki sürgülü kilitli odasından dizüstü bilgisayarı çalındı.
Bilgisayarı çalan şüpheli kamera kayıtlarından tespit edildi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu yaşı küçük şüpheli N.G. kıskıvrak yakalandı.
İmamın odasından bilgisayarı çaldı
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çalınan bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayar imama teslim edilirken şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa gönderildi.
Savcılıktaki sorgusu ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.