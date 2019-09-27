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Yaşı küçük şüpheli tutuklandı

’da yaşı küçük olduğu tespit edilen bir şüpheli Camisi’nin imamının cami içerisindeki sürgülü kilitli odasından çaldı. Kameralara yakalanan şüpheli kısa süre sonra yakalanarak tutulandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 09:54
Yaşı küçük şüpheli tutuklandı

Bartın'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan Evliya Çelebi Camisi'nin imamının cami içerisindeki sürgülü kilitli odasından dizüstü bilgisayarı çalındı.

Bilgisayarı çalan şüpheli kamera kayıtlarından tespit edildi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu yaşı küçük şüpheli N.G. kıskıvrak yakalandı.

İmamın odasından bilgisayarı çaldı

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çalınan bilgisayar ele geçirildi. Bilgisayar imama teslim edilirken şüpheli emniyetteki işlemleri ardından savcılığa gönderildi.

Savcılıktaki sorgusu ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaşı küçük şüpheli tutuklandı
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