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gazisini işten attı! "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti"

Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işten çıkardığı isimler arasında Devlet Övünç Madalyası sahibi gazisi Muhammed Hanefi Adaş'ın da bulunduğunu bildirerek, "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 15:22
15 Temmuz gazisini işten attı! Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti

Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla Ankara Büyükşehir Belediyesindeki işten çıkarmalara tepki gösterdi. Şahin, paylaşımında, "CHP'li Mansur Yavaş'ın ekmeğinden ettiği işçi kardeşlerimizden birisi de 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde FETÖ teröristlerine karşı göğsünü siper eden Devlet Övünç Madalyası sahibi gazimiz Muhammed Hanefi Adaş. Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti, artık intikam alıyor." ifadelerine yer verdi.

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65 İŞÇİ HABER VERİLMEDEN KOVULMUŞTU

Büyükşehir, kovulduklarını söylemek için işçileri ne aradı ne de çağırdı. CHP belediyelerin klasik haline getirdiği cep telefonuna mesaj bile atmamıştı. İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen mesajla işlerinden olduklarını öğrendi. Mesajda "4-A kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz 13.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" denilmişti.

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15 Temmuz gazisini işten attı! "Mansur Yavaş zulmetmeyi geçti"
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