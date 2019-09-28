BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 25'inci gününe girerken, eylem yapan ailelerin sayısı da 47'ye yükseldi. İstanbul Sultangazi'de yaşayan anne İmmihan Nilifirkan, 2015'te Sultangazi'de kandırılıp dağa götürülen 22 yaşındaki Ege Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisi oğlu Mustafa Nilifirkan için oturma eylemi yaptı. HDP önünde evlatlarından gelecek bir haberi bekleyen anneler, PKK'nın yayın organına dün akşam çıkan çocukların kendi rızaları ile geldikleri iddiasına tepki gösterdi. Aileler 'kahrolsun HDP' sloganları atarak, HDP il binasına girmek istedi. Çocuklarının silah zoru ile kameralar karşısına çıkarıldığını belirten aileler, HDP il binasına pet şişe atarak, evlatlarını istediklerini haykırdılar. Annelerden Türkan Mutlu sinir krizi geçirirken, Hatice Levent ve Fatma Bingöl de fenalaştı. Bu arada Muş'ta 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Musa için Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken evlatlarının çıkan çatışmada öldüğünü öğrenen Gürtürk ailesi de, eli kanlı terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Anne İkram Gürtürk, "Çocuğum okuldayken kandırıldı, dağa götürüldü. Daha küçüktü, nasıl kandırıldığını anlayamadık. Diyarbakır'dayken oğlumun ölüm haberini aldık. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Tek dileğimiz diğer dağdaki çocukların sağ geri getirilmesi" diye konuştu. Baba Mehmet Gürtürk de, "Tek istediğim şudur, artık yeter diyoruz milletin çocuklarını geri versinler. Devlet ve bayrak hepimizindir" dedi.