CHP’li Mücahit Avcı’yı darp edenler gözaltına alındı

CHP'de danışmanlık görevini yürüten Mücahit Avcı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşmış, ardından kendisine gelen tehditler olduğunu ileri sürmüştü

Avcı, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde bir grup tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Darp olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

CHP'li Mücahit Avcı'yı darp ettiği tespit edilen M.G, Y.S, F.S ve H.K isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa gönderildi. Savcılıktaki sorguları da tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' şüphelisi olarak sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahıslar savunmalarında Avcı ile sosyal medya üzerinden tartışarak küfürleştiklerini, olayın meydana geldiği 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde karşılaşınca da kavga ettiklerini ileri sürdü.