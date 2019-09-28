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’li Mücahit Avcı’yı darp edenler gözaltına alındı

’li Mücahit Avcı’yı geçtiğimiz Perşembe günü sokak ortasında darp ettiği iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 09:55
CHP’li Mücahit Avcı’yı darp edenler gözaltına alındı

CHP'de danışmanlık görevini yürüten Mücahit Avcı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşmış, ardından kendisine gelen tehditler olduğunu ileri sürmüştü

Avcı, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde bir grup tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Darp olayıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

CHP'li Mücahit Avcı'yı darp ettiği tespit edilen M.G, Y.S, F.S ve H.K isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından savcılığa gönderildi. Savcılıktaki sorguları da tamamlanan şüpheliler 'Kasten yaralama' şüphelisi olarak sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahıslar savunmalarında Avcı ile sosyal medya üzerinden tartışarak küfürleştiklerini, olayın meydana geldiği 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde karşılaşınca da kavga ettiklerini ileri sürdü.

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CHP’li Mücahit Avcı’yı darp edenler gözaltına alındı
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