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Erbakan’ın çalışma arkadaşına veda

Giriş Tarihi: 28.9.2019
MERHUM Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından olan Mustafa Tahhan, önceki gün yaşlılığga bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Tahhan'ın cenazesi Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende, Tahhan'ın eşi, oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti.
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Erbakan’ın çalışma arkadaşına veda
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