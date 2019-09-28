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elebaşı talimatı o kıyafetle verdi

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019
FETÖ elebaşı talimatı o kıyafetle verdi
Genelkurmay Çatı Davası'na ilişkin gerekçeli kararda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbeci Akın Öztürk'ün, darbeciler tarafından verilen Genelkurmay Başkanlığı görevini kabul ettiği ve darbeyi koordine ettiği anlatıldı. Kararda, FETÖ lideri Gülen'in 19 Mart 2016'da Pensilvanya'dan ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle konuşma yaptığı anlatıldı. Elebaşı Gülen'in, buradaki hedef kitlesinin, örgütün TSK içerisindeki mensupları olduğu, bunu da subliminal mesaj olarak verdiği kaydedildi.
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FETÖ elebaşı talimatı o kıyafetle verdi
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