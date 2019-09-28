İmamoğlu’nu CHP’lı beledıyelerin rakamları yalanladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1999 depreminin ardından kayda geçirilen 470 toplanma alanından sadece 77'sinin kaldığını iddia etti. Ancak İstanbul'daki CHP'li belediyeler bile bu açıklamayı yalanlıyor. CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçesinde yer alan 90 deprem toplanma alanının adresini açıkladı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ise ilçesinde 59 deprem toplanma alanının bulunduğunu bildirdi. Kerimoğlu, twitter'da, "Afet halinde toplanma alanlarımız" ifadelerini paylaştı ve söz konusu paylaşımın altına Bakırköy'de yer alan deprem toplanma alanının adresini yayınladı. Maltepe Belediyesi de ilçede 65 deprem toplanma alanının olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'de ise 400 deprem toplanma alanının olduğu basına yansımıştı. SABAH