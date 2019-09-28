Ses kayıtlarına soruşturma

BUGÜN NELER OLDU

DEPREMİN ardından vatandaşı korku ve paniğe sevk edenlere sosyal medyadaki CHP'li troller eklendi. CHP'li troller fotomontaj yaparak aHaber'i hedef aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükümet ve İstanbul Valiliği tarafından çalıştırılmadığı yalanı öne sürüldü. Akşam saat 20.00'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortak basın açıklaması ile depremin bilançosunu duyurmasına rağmen bazı CHP yanlısı gazeteciler sosyal medyadan "Devlet İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yok sayarak kriz yönetmeye çalışıyor" şeklinde tweetler attı. İstanbul Valiliği iddiaları yalanlayıp, sosyal medyada dolaşan ses kayıtlarıyla ilgili adli ve idari makamlarca inceleme başlatıldığını duyurdu.