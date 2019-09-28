Teröre 4 koldan sıcak takıp

Yurt dışındaki terörle mücadele harekâtlarının yanı sıra yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'ta başlatılan büyük çaplı "Kıran" operasyonları sürüyor. Bu çerçevede, Kars-Ağrı- Iğdır kırsalında, Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül'de Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan Kıran-4 Operasyonu da devam ediyor.

Siirt'te 7 terörist böyle etkisiz hale getirildi





İNLERİ İMHA EDİLDİ

Jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından 1125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı operasyon kapsamında söz konusu illerdeki kırsal alanda teröristlerin barınabileceği alanlarda arama tarama faaliyeti yürütülüyor. Operasyonda, teröristlerin bulunabileceği bazı alanlar zırhlı araçlarla bombalandı. Teröristlerin kullandığı mağaraları tek tek bulup imha eden güvenlik güçleri ele geçirilen el yapımı patlayıcıları da imha etti. Jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularının operasyonu özellikle Çemçe-Madur kırsalında yoğunlaştırıldı. Ekiplerce 17 Ağustos'ta başlatılan ve devam eden Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonlarda çok sayıda mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.



300 BİN TL ÖDÜLLÜ TERÖRİST ETKİSİZ

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 'Artos' kod adlı Bayram Başkala'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14 Eylül'de etkisiz hale getirildiği açıklanan teröristin, birçok bombalı saldırının faili olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından Van'da yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.



12 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında da, 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. İç güvenlik operasyonlarında ise Siirt Eruh kırsalında 5 terörist, Mardin Derik kırsalında da 2 terörist öldürüldü.



5 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında da, sözde özel güç unsuru 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



AA - Hüseyin KAÇAR/SABAH