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: projelerine 110 milyon lira aktarıldı

Giriş Tarihi: 28.9.2019
TÜBİTAK: Deprem projelerine 110 milyon lira aktarıldı
TÜBİTAK, depremin ardından kurumu töhmet altında bırakan açıklamaların üzüntüyle karşılandığını bildirdi. TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, bilim insanlarının deprem ve sismografi alanındaki projelerinin de TÜBİTAK aracılığıyla desteklendiğine dikkat çekilerek "1999'a kadar deprem araştırmalarıyla ilgili sadece 45 proje destek görmüşken, son 17 senede 217 proje desteklenmiştir. 2006-2019 arasında onaylanan projelere 110 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Marmara Bölgesi özelinde yürütülen TÜBİTAK projelerinin yüzde 34'ü ve kullandırılan bütçenin yüzde 38'i İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) verilmiştir" denildi. ANKARA
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TÜBİTAK: Deprem projelerine 110 milyon lira aktarıldı
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