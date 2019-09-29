3 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt yöneticisi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda zanlılardan 18'i yakalandı.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda da 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Eskişehir'de ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Eskişehir 1. Ana Jet üstünde görevliyken açığa alınan Astsubay Üstçavuş Ahmet B. kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ahmet B. savcılıktaki sorgusu sonrasında sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.