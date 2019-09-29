CHP'li başkanın işten çıkardığı gazi: Vatan için göğsüne kurşun yemiş gazinin hak ettiği bu mu?

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işten çıkardığı 15 Temmuz Gazisi Muhammed Hanifi Adaş (43), "Tam 25 yıl bu belediye bünyesinde şehrime ve ülkeme hizmet ettim. Tüm çalışma ve yaptıklarım ortadadır. 'Norm kadro çalışmamız var, bu nedenle sizinle çalışmak istemiyoruz. Yeni anlaşmayı imzalarsanız deneme sürecinde sizinle çalışırız' dediler. 90 arkadaşıma yaptıkları bu dayatmayı kabul etmeyince, işten çıkardılar. Mobbing ile işimden ettiler" diye konuştu.Ben belediyenin BELKA şirketinde uzman olarak çalışıyorum. Üç yıldır kadroluyum ama 25 yıldır belediyede çalışmaktayım. Genel müdür ve yardımcısı norm kadro çalışması olduğunu, benim gibi uzman, şef ve müdür kadrosundaki kişileri 3 bin TL maaş ile 2 ay deneyeceklerini, sonra karar vereceklerini söylediler. Ben zaten kadroluyum, bunu kabul etmem tüm haklarımı yitirmem demekti. Kısaca bu bir 'çıkın-gidin' sözleşmesiydi, biz kabul etmeyince onlar da işten çıkardı.KDK ve gazilerle ilgili tüm birimlere şikayet ve başvuruda bulunacağım. Ben işimi geri istiyorum. Beni neden çıkardıklarını bile söylemiyorlar. Ülkücü ve vatansever olduğunu, işçiyi işinden edenin namussuz olduğunu söyleyen Mansur Bey neden böyle yaptı. Vatan için göğsüne kurşun yiyen gazinin hakkı bu muydu?Burada bir sizinle çalışmak istemiyoruz gardı var. Hatamızı söylesinler, düzeltip çalışalım. İnsanları baskı ile işten atıp, maaş ve haklarını elinden alıyorlar. Bunları seçim döneminde iş sözü verdikleri CHP ve HDP'liler kadro açma gayreti olarak görüyorum.