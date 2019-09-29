CHP’nin konferansında PKK/YPG skandalı

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CHP, dün bir skandala imza attı. Parti tarafından organize edilen 'Suriye'de Barışa Açılan Kapı - Uluslararası Suriye Konferansı'na, örgüte verdiği destekle bilinen sözde aktivist Amy Austin Holmes özel davetli olarak katıldı. The Grand Tarabya Otel'de 09.00 ile 13.00 saatleri arasında iki oturumla gerçekleşen programa çok sayıda CHP'li katıldı. Açılış konuşmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yaptığı konferansa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da olarak katıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının bitimine kadar sosyal medya üzerinden yayınlanan konferansta, terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes bir konuşma yaptı. Konferansta terör örgütünü 'barış gücü' olarak nitelendiren Holmes, "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. Yüzde 60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar, Türkmenler var. Yani Suriye halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor" dedi. Hem davetli listesinde yer alan hem de programa konuşmacı olarak katılan Holmes, yaptığı konuşmada eli kanlı PKK/ YPG'li teröristleri meşrulaştırmaya çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu CHP'lilerin hiçbir tepki vermemesi dikkatlerden kaçmadı. CHP tarafından yayımlanan konferans akışında, PYD yandaşı Amy Austin Holmes'in ismi de yer alıyor