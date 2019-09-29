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Hemşehrilerinden Karamollaoğlu’na ! Etkinliği terk etti

Genel Başkanı , edilince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 23:18
Hemşehrilerinden Karamollaoğlu’na protesto! Etkinliği terk etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Sivas Tanıtım Günlerinde protesto edilince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.
Bu yıl Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen İstanbul Sivas Tanıtım Günlerine siyasi bir protesto damgasını vurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sahneye çıktığı sırada hemşehrileri genel başkanı yuhalayarak protesto etti. "Hainler dışarı" şeklinde sloganlar atılırken, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek kızgın grubu sakinleştirmeye çalıştı.
Karamollaoğlu konuşmasında, "Ben bekleyeceğim. Ben bu arkadaşların Sivas'ı temsil etmediklerini biliyorum. Bu arkadaşlarımızın bizim ne yazık ki Sivaslının özünde olan nezaketi kaybetmişler. Sizler bu şekilde davranabilirsiniz. Ancak, ben biliyorum ki siz Sivas'ı temsil etmiyorsunuz" dedi.
Karamollaoğlu, tepkiler devam edince etkinliği terk etmek zorunda kaldı.
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Hemşehrilerinden Karamollaoğlu’na protesto! Etkinliği terk etti
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