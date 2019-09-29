İBB işçilerinin eylemi 32’nci gününde

BUGÜN NELER OLDU

stanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki eylemi hız kesmeden devam ediyor. İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN'deki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı protestolar birinci ayını tamamladı.Dünkü protestoda mağdur işçiler eylemlerinde kararlılık mesajı verdi. İşçiler tarafından Eylem Komite Başkanı olarak seçilen Umut Aydoğan, "Hakkımız olan işimizi geri alana kadar, önümüze ne türden bir engel çıkarsa çıksın bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnanıyorum ki haklı ve kararlı mücadelemiz zaferle sonuçlanacak ve biz çocuklarımıza, ailelerimize 'sonunda kazandık' diyeceğiz. Bir kez daha sesleniyorum; gelin bu adaletsiz ve hukuksuz kararınızdan vazgeçin. Tek derdimiz ekmek. Bizler buradan bir sonuç alana kadar ayrılmayacağız" diyerek İBB yönetimine çağrıda bulundu.İşçiler ise "Yılgınlık yok direniş var" ve "Gün gelecek devran dönecek, işçi işine geri dönecek" sloganları attı.Eylemci işçilerden Mehmet Akgül, İSTGÜVEN'de güvenlik personeli olarak çalışırken SMS ile işten çıkartıldı.Akgül, şunları söyledi:"Biz bir adaletsizliğe maruz kaldık. Ben bu güzel şehrimizin güzel insanlarından bizimle birlikte olmalarını istiyorum. Yolu düşen ya da merak edenleri buraya bekliyoruz. Gelsinler bizlere 'evet biz de sizin haklı mücadelenizde fiili olarak olmasa da fikren yanınızdayız' desinler. Biz insanlardan maddi olarak bir şey beklemiyoruz. Vicdani birliktelik göstersinler bize yeter" ifadelerini kullandı.