MHP: Kılıçdaroğlu ihanet içindedir

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'nin düzenlediği "Uluslararası Suriye Konferansı - Suriye'de Barışa Açılan Kapı" konferansı CHP tarihinde kara bir leke olarak yerini alacağını söyledi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Büyükataman şunları söyledi:Açılışta konuşan CHP liderinin Suriye'deki terörü "El Kaide ve türevi terör örgütleri" sözleriyle ifade etmesi, PKK'nın uzantıları PYD/YPG'den bahsetmemesi "YPG terör örgütü değildir, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." sözünden dönmediğini göstermektedir.CHP yönetimi şimdi de SDG yapılanmasını aklama uğraşı içerisinde midir?Türkiye ve Türk düşmanlarının sözcülüğüne girişmeyi Gazi Mustafa Kemal'in "Yurtta sulh, cihanda sulh!" ilkesiyle açıklamak ucubeliğin son noktasıdır.Esad rejiminin sözcülerini Türkiye Cumhuriyetine meydan okutmak için ülkeye davet eden Kılıçdaroğlu ihanet içerisindedir.