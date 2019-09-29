Son dakika haberİ: Frank Hoogerbeets bir deprem açıklaması daha geldi! ‘İstanbul’daki sevgili dostlar…’

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Türkçe tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulundu. Öte yandan, yaşanması muhtemele depremler ile ilgili de uyarılarda bulunan Hoogerbeets, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiklerini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları…

FRANK HOOGERBEETS'TEN BİR TÜRKÇE TWEET DAHA!

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habercisi ya da tetikleyicisi mi?' sorusunu sormaya başladı.