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’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?

bugünkü yazısında Türkiye'nin 'de milli menfaatleri ve mazlumların refahı için attığı her adımda ilk karşı tepkinin CHP'den geldiğini belirtti ve sordu: "Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?" İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 29.9.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 12:08
Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?

Başta ABD olmak üzere küresel ve bölgesel bazı güçlerin cirit attığı Suriye'de, Türkiye ne zaman bir girişimde bulunsa ilk karşı ses CHP'den geliyor.
Zeytin Dalı harekatında da böyle oldu, Afrin meselesinde de... Şimdi aynı şeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Ünal Çeviköz, "güvenli bölge" önerisine karşı yapıyor.

site:sabah.com.tr mahmut övür ile ilgili görsel sonucu

Suriye meselesiyle ilgili ilk kez bir konferans düzenleyen CHP'nin meseleye nasıl yaklaştığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'den dinleyelim:
"Türkiye nüfus mühendisliği yapıyor. Suriyelileri gönüllü olmadan gönderirse uluslararası hukuka aykırı davranmış olur. Suriye yönetimiyle görüşmeden hayata geçirilecek güvenli bölge planı Suriye'yi böler."

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Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?
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