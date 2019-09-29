Suriye’deki 26 ABD üssü CHP’yi rahatsız etmiyor mu?

Başta ABD olmak üzere küresel ve bölgesel bazı güçlerin cirit attığı Suriye'de, Türkiye ne zaman bir girişimde bulunsa ilk karşı ses CHP'den geliyor.

Zeytin Dalı harekatında da böyle oldu, Afrin meselesinde de... Şimdi aynı şeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcısı Ünal Çeviköz, "güvenli bölge" önerisine karşı yapıyor.

Suriye meselesiyle ilgili ilk kez bir konferans düzenleyen CHP'nin meseleye nasıl yaklaştığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'den dinleyelim:

"Türkiye nüfus mühendisliği yapıyor. Suriyelileri gönüllü olmadan gönderirse uluslararası hukuka aykırı davranmış olur. Suriye yönetimiyle görüşmeden hayata geçirilecek güvenli bölge planı Suriye'yi böler."

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