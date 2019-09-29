Teröre ağır darbe: 12 terörist etkisiz

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı son 48 saatteki operasyonlara dair bilançoyu açıkladı. Buna göre Mardin'in Derik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist, Siirt Eruh kırsalında 4 terörist, Eruh ilçesi kırsalında ise 5 terörist öldürüldü.Silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik operasyonların, alınan istihbarı bilgiler çerçevesinde Jandarma Komando ve JÖH timleri tarafından yapıldığı bildirildi.Diğer taraftan dün Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda Arıklı kırsalında 1 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede geniş çaplı operasyon sürüyor. Hakkari'nin merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerindeki bazı alanlarda ise 29 Eylül'den itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Bölgede terör operasyonlarına başlandığı öğrenildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından "Jandarma Genel Komutanlığı'na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz" açıklamasını paylaştı. Demir'in paylaşımında SİHA'ya ait görüntüler de yer aldı.Diyarbakır'ın Lice İlçesinde öldürülen ve 300 bin lira para ödüllü Gri listede aranan terörist Felat Kocakaya'nın yol kesip Reşat Çeçen, Ramazan Başaran ve Silah Yıldız adlı askerleri kaçırdığı belirlendi. Teröristin ağabeyinin de 3 askeri kaçırmaktan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı, yine terörist kuzeninin çatışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.SABAH