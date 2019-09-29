Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

'den 'a taziye mesajı

, 'ın birçok bölgesinde meydana gelen felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2019 23:06
Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'ın birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileği iletildi.

Açıklamada, "Hindistan'ın Uttar Pradesh Eyaleti başta olmak üzere birçok bölgesinde meydana gelen sel felaketinde 110'u aşkın kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN