Usta birliğine giderken dağa kaçırdılar

BUGÜN NELER OLDU

PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler 26'ncı gününde bekleyişini sürdürüyor. Eylemdeki aile sayısı 48'e yükseldi. Gaziantep'te oturan anne Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan 24 yaşındaki oğlu Adil Kabaklı için oturma eylemine katıldı. Oğlunun acemi birliğini Ankara'da yaptıktan sonra dağıtım izninin ardından Ağrı'daki birliğine gitmek için yola çıktığını belirten Cennet Kabaklı, "Usta birliğine giderken Tunceli-Pülümür yolunda kaçırıldı. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Bütün annelerin yavrularının bırakılmasını istiyorum. Yeter artık" ifadelerini kullandı.Öte yandan oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor. Şanlıurfa ve Sakarya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Cihannüma Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Eyyüp Azlal "Temennimiz annelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasıdır" derken Sefa Der Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Barçın annelere "Allah sizlerden razı olsun. Sabredin, vazgeçmeyin, yılmayın" diye seslendi.Van'da 26 çocuk ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "PKK/ KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızca yürütülen ikna çalışmalarına aileler büyük destek veriyor. Bu kapsamda yapılan ikna çalışmaları ve ailelerin büyük desteğiyle 2019 'da 26 PKK mensubunun teslim olması sağlandı. İkna çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten güvenlik kuvvetlerimize ve destek olan ailelere teşekkür ederim" dedi.