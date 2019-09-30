1 ayda 159 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'LI

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede ve sınır ötesinde güvenlik güçlerince başlatılan 'Kıran operasyonu' ve 'Pençe harekâtında' Kandil'e Eylül ayında son dönemlerin en büyük darbesi indirildi. TSK, MİT, polis ve güvenlik korucularının ortak operasyonlarında, 29 günde 159 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, İçişleri Bakanlığı'nca aranan teröristlerde bulunuyor.Diğer taraftan Tunceli Büşsavcılığı'nın yürüttüğü operasyonda HDP İl Başkanı Hıdır Çiçek ile parti yöneticisinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında dün 8 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Siirt'te son 5 günde öldürülen terörist sayısı 20'ye ulaştı. 24 Eylül'de Pervari'nin Herekol Dağı'nda kış üslenmesi için hazırlık yapan 7 PKK'lı öldürülmüştü. Önceki gün Eruh kırsalındaki Çırav Dağı'na düzenlenen hava harekâtında 5 terörist öldürülmüştü.Kıran operasyonunun devam ettiği Hakkari kırsalında da teröristlerin kış üslenmesini önlemek için 15 bölge valilik kararıyla 13 Ekim'e kadar yüksek güvenlikli özel bölge ilan edildi.