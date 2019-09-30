KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "BM Genel Sekreteri Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık." dedi.
Giriş Tarihi: 30.9.2019 21:51Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 22:01
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık." dedi.