KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten müzakerelerle ilgili inisiyatif mesajını aldık

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık." dedi.

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