Emperyalizme selam Türkiye’ye karşı tavır

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Suriye Konferansına PKK/YPG yanlısı Amy Kristine Holmes'i davet etmesi ve Holmes'in yaptığı konuşma tartışmalara yol açarken konferansın sonuç bildirisi de CHP'nin Suriye konusundaki zigzag siyasetini gözler önüne serdi. Son dönemde başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'lilerden Suriyeli sığınmacıları iç siyaset malzemesi yapan adımlar ve söylemler gelirken, konferansın sonuç bildirisinde Suriyeli sığınmacılar sorununun 'uluslararası hukuk ve insan hakları' ekseninde çözümünden dem vuruldu. CHP, "Bölgemizdeki ve bölge dışındaki siyasi aktörlerin büyük çoğunluğunun Suriye' deki krize barışçıl yollarla son verme gayreti içinde olduklarını memnuniyetle not ediyoruz" ifadesiyle, ABD başta olmak üzere Suriye konusunda dış aktörlere selam çaktı. Bölgeyi parçalamak için yarışan emperyalist güçlere selam çakan aynı CHP diğer taraftan, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörist unsurları temizleme operasyonlarına da karşı çıktı. Skandal bildiride Türkiye'nin haklı operasyonlarıyla ilgili "Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını genişleterek masadaki gücünü artıracağı düşüncesinin tehlikeli bir hayal olduğu" savunuldu. CHP yönetimi önceki gün İstanbul'da düzenlediği ve terör örgütü YPG'den hiç kimsenin çağrılmadığı öne sürülmesine rağmen YPG yanlısı Amy Kristine Holmes, yaptığı konuşmayla teröristleri "Barış elçisi" gösterip meşrulaştırmıştı. Skandal ifadelere sahne olan Suriye Konferansı'nın sonuç bildirisi de CHP'nin Suriye politikasındaki zigzagları ve çelişkileri bir kez daha ortaya koymuş oldu.CHP'nin, düzenlediği Suriye konulu konferansa terör örgütü YPG ile yakınlığıyla bilinen Amy Kristine Holmes'u çağırmasına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin düzenlediği konferansın barışa hizmet etmediğinin çok açık olduğunu belirterek, "Atatürk'ün partisi olduklarını söyleyenlerin milli konularda daha hassas olması gerekmez mi?" ifadelerini kullandı. Turan, "Bildiride Türkiye'ye çağrı var, ama milyonlarca insanı yurdundan eden, yüzbinlerce insanın ölümüne sebebiyet veren, kimyasal silah kullanan Esed'e herhangi bir çağrı yok. Bu konferansı, devlet terörü estiren Esed düzenlese sonuç bildirisi benzer olurdu" dedi, AK Parti'nin bir diğer Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "CHP memleketin faydasına ne varsa tersini savunuyor, uluslararası güç odaklarına yaltaklanıyor" dedi.