Görevinin gereğini yapmayanlar laf üretmeye çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'deprem toplantısına davet edilmediği' iddiasına tepki gösterdi. "İnsanlar biraz otursun işine baksın. Hele hele afette, afetin yönetimiyle ilgili sorumlu olduğu şehirde sorumluluğunu yerine getirsin" diyen Oktay, şöyle konuştu: "Nasıl afetin yönetileceği ile ilgili her şey yazılıdır zaten. Kurallarıyla bellidir. Talimat geldi mi herkes buradadır. Kimse özel davet beklemesin. Burada vatandaşımızın hayatı söz konusudur. Şöyle düşünüyorum; görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle, farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeylerle laf üretmeye çalışıyorlar." AFAD'ın Maslak binasında açıklamalarda bulunan Oktay, GSM şirketleri için de "3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bunun 175 milyona çıkarılmasıyla ilgili paylaşımı yaptık. 6 ay içinde bu kapasiteye ulaşacaklar" dedi. İstanbul Valiliği de toplantıya katılmanın İmamoğlu'nun görevi ve sorumlu olduğunu, açıklamaların devlet geleneğine uymadığını bildirdi.